Samsun'da kasten adam öldürmek suçundan aranan kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan aranan bir kişi, polis tarafından yakalandı. Ş.Ç. isimli kişi, 23 yıl 3 ay 25 gün hapis cezasıyla aranıyordu. Ş.Ç., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 'kasten adam öldürmek' suçundan 23 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde "kasten adam öldürmek" suçundan 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Ç., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN