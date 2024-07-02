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Samsun'da Kargo Paketinde Kaçak Elektronik Sigara ve Alkollü İçki Bulundu

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Canik ilçesinde bir şahsın ikametinin önünde kargo paketi içerisinde gümrük kaçağı elektronik sigara, sigara, akıllı saat ve alkollü içki ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekipleri kargo paketine gizlenmiş gümrük kaçağı elektronik sigara, akıllı saat ve alkollü içki ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde G.T. (22) isimli şahsın ikametinin önünde kargo paketi içerisine gizlenmiş vaziyette 39 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 67 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet gümrük kaçağı akıllı saat ve 1 şişe gümrük kaçağı alkollü içki elde edildi. Olay sonucunda G.T. yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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