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Samsun'da Kargo ile Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi

Samsun'da Kargo ile Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi
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Samsun'da kargo aracılığıyla yapılan 2 bin 600 adet ecstasy uyuşturucu hap sevkiyatı, polis ekiplerinin takibiyle ortaya çıkarıldı. 27 yaşındaki F.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da kargo ile 2 bin 600 adet ecstasy uyuşturucu hap sevkiyatı polisin takibine takıldı ve 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen F.K.'yi (27) gözaltına aldı. Kargo paketlerine narkotik dedektör köpeği Tony'nin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tarım ilaçlama pompasına zulalanmış şekilde 2 bin 600 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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