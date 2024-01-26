Samsun'da Kargo İle Gönderilen Elektrikli Isıtıcının İçinde Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da kargo ile gönderilen elektrikli ısıtıcının içine gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo ile gönderilen elektrikli ısıtıcının içine gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslarla birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN