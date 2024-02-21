Samsun'da Karayolları Asfalt Üretim Tesisinden ve bir inşaattan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Samsun'da Karayolları Asfalt Üretim Tesisinden ve bir inşaattan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Karayollari Asfalt Üretim Tesislerinde meydana geldi. Söz konusu tesislerden kablo çalındı. Yine aynı mahallede bulunan bir inşaattan da malzeme çalındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen M.K., E.K., B.K. ve E.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN