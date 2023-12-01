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Samsun'da Kamyonette Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi

1 Aralık 2023 22:51 Son Güncelleme: 22:53 Abone Ol

Samsun'da polis tarafından yapılan bir aramada, yasa dışı yollarla avlanan 20 çuval kara kıllı midye ele geçirildi. Şüpheliye idari para cezası uygulandı.