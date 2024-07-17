Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kamyonetin Çarptığı Hemşire Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı hafif ticari araç, yaya 2 hemşirenin üzerine devrildi. Ağır yaralanan hemşirelerden biri hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sağlık çalışanları ise tedavi altına alındı.

Samsun'da kamyonetin çarptığı hafif ticari araç savrularak yaya 2 hemşirenin üzerine devrildi. Ağır yaralanan hemşirelerden biri tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi Suoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet M. yönetimindeki nakliyat firmasına ait 55 AAY 703 plakalı kamyonet, Ömer T.'nin kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada savrulan hafif ticari araç yolda yürüyen hemşireler Seydi Mertcan Barçin (28) ve Ömer Faruk A.'ya (30) çarptı. Kazada sağlık çalışanları ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan 2 yayanın Çarşamba Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı ve nöbet çıkışı evlerine giderken kaza geçirdikleri öğrenildi. Ağır yaralanan hemşire Seydi Mertcan Barçin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekkeköy trafik Samsun Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride tartışma, koridorda arbede yaşandı

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride tartışma, koridorda arbede yaşandı

Bakmadan Geçme

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (HD) 17 Temmuz BJK Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lamine Yamal'ın sevgilisi kim? Yamal'ın sevgilisi var mı, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 17-18 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 17-18 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İsmail Kartal kalp krizi mi geçirdi? İsmail Kartal'ın sağlık durumu ve iddialar hakkında açıklama geldi İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Menderes ve Tire 17-18 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? BJK Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Temmuz EXXEN spor canlı izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 17-18 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! İznik Gölü nerede? İznik Gölü hangi şehirde, nereye bağlı? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Ceyhan, Kozan 17-18 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Ereğli, Akşehir 17-18 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Kıbrıs'ta gezilecek yerler listesi : Kıbrıs seyahatinde nerelere gidilir? Kıbrıs'ın en güzel şehri hangisi? Kıbrıs'ı gezmek için kaç gün gerekli? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Gemlik, Osmangazi 17-18 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi!
Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title