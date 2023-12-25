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Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde Nizamı Cedit Sokak ile Kanuni Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ER 051 plakalı kamyonet ile 55 AHE 537 plakalı motosiklet iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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