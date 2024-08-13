Samsun'da Kaldırımda Uyuyan Adam Sağlık ve Polis Ekiplerini Harekete Geçirdi

Samsun'da yol kenarındaki kaldırımın üzerinde uyuya kalan adam, sağlık ve polis ekiplerini teyakkuza geçirdi.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi ile Orhaniye Sokak kesişimi üzerinde yol kenarındaki kaldırımda yatan adam önce çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Vatandaşlar, yaşlı adamın hareketsiz bir şekilde kaldırımda yatmasından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kaldırımda yatan adamın yanına ilk önce olay yerine yakın olan trafik polisi ulaştı. Kaldırımda yatan adamı kaldıran polis, şahsa durumunu sordu. Tansiyonunun düştüğünü ifade eden yaşlı adam, dinlenmek üzere kaldırıma yattığını söyledi. Şahıs daha sonra olay yerine gelen resmi polis ekipleri tarafından Anıtpark civarına götürüldü.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte bitkin halde adama ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ayakta durmakta zorlanan ve sendeleyen adam ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - SAMSUN