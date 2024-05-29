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Samsun'da Kahvehane Önünde Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kahvehanenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda genç bir adam hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis soruşturma başlattı.

Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan genç, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneden dışarı çıkan Selçuk Kurt (35) aracına doğru yürürken başka bir araçtan inen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, sol koltuk altı ve sağ omzundan vurularak ağır yaralanan 2 çocuk babası Selçuk Kurt, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kurt'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Olay Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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