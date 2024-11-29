Üye Girişi
Haberler
Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

İşte Beşiktaş'ın yeni başkanı

Samsun'da Kafenin Sahibi Kahvehaneye Pompalı Tüfekle Saldırdı

Samsun'da Kafenin Sahibi Kahvehaneye Pompalı Tüfekle Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir kafenin sahibi, yakınındaki kahvehanede tost satılmasına öfkelenerek pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırıda iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da bir kafenin sahibi, kendi iş yerine yakın olan kahvehanede tost satılmasına öfkelenerek kahvehaneye düzenlediği pompalı tüfekli saldırıda 2 kişi cam kırıklarından yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe işleten Sercan D.(43), yaptığı tostları iş yerine yakın yerde bulunan Cengiz K.ye ait kahvehanedeki müşterilere de satmaya başladı. Kahveci Cengiz K. kendi müşterilerinin sürekli olarak kafeden tost sipariş etmesi üzerine kahvehaneye tost makinesi alıp kendisi de tost yapıp satmaya başladı. Bu duruma öfkelenen kafe sahibi Sercan D., motosiklet ile kahvehanenin önüne gelip pompalı tüfekle kahvehanenin camlarına doğru 2 el ateş açarak silahlı saldırı düzenleyip kaçtı. Silahlı saldırıda kırılan camlar içeride müşteri olarak bulunan Aydemir K.(45) ve Seyfullah T.'nin (50) yüzüne isabet ederek her ikisini de yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan Sercan D. motosikleti ile kaçtığı olay yerine geri gelip polisin çalışmasını izlerken İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan Sercan D., sorgulanmak üzere İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı
img

Kız meselesinden çıkan kavga 3 genci hayattan kopardı
img

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Aralık Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 30 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 30 Kasım 2024 Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Bekleni30 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açyor 1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun ... 2 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Akrep, Aslan, Başak burcu yorumu! 2 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir? Kahve falında tavus kuşu görmek ne demek? Eyüpspor'da kaç oyuncu eksik? Alanya'da deprem mi oldu? 29 Kasım Alanya deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.