Samsun'da Kafede Bıçaklı Kavga

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kafede meydana gelen olayda, 2 kişi baltayla bir gence saldırdı. Saldırıya uğrayan genç de eline bıçak alarak karşılık verince kavgayı ayırmakta zorluk çekildi. Kavga sonucunda bir kişi yaralandı.

Samsun'da 2 kişi ellerinde baltayla bir kafedeki gence saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi de eline balta alınca vatandaşlar kavgayı ayırmakta zorluk çekti.

Olay, İlkadım ilçesi Refahiye Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Ellerinde balta olan 2 genç, kafe içerisinde bulunan diğer bir gence saldırmak istedi. İlk olarak kafenin camlarını kıran, akabinde kafenin içerisine girerek saldırıda bulunan şahıslara kafe içerisindeki diğer şahıs da balta ile karşılılık verdi. Çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Kafe içerisinde bulunan şahıs kavga sonucu elinden yaralandı. Akabinde olay yerinden geçen trafik polisi kavgaya müdahale ederek ayırdı. Sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlatırken saldırıyı gerçekleştiren 2 şahıs kayıplara karıştı. - SAMSUN