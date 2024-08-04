Üye Girişi
Haberler

Samsun'da kafasına harç makinesinin demiri çarpan şahıs ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi, kafasına harç makinesinin demiri çarpması sonucu yaralandı. Yaralı şahıs ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

Samsun'da kafasına harç makinesinin demiri çarpan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin kırsal mahallesi olan Hacılı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi S.(53) evinin bahçesine beton duvar örmek isterken traktörüne bağlı harç yoğurma makinesi aniden durdu. Harç yoğurma makinesini kontrol etmek isterken makine aniden çalıştı ve demiri Remzi S.'nin kafasına vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Remzi S. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek Remzi S.'yi alıp Samsun'daki hastaneye götürdü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Vezirköprü Samsun Acil Durum Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

 İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

 CHP Milletvekili Meriç'e silahlı provokasyon! Tetiğe peş peşe basıp 'Kimseyi konuşturmam' dedi

CHP Milletvekili Meriç'e silahlı provokasyon! Tetiğe peş peşe basıp "Kimseyi konuşturmam" dedi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar

İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title