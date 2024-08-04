Samsun'da kafasına harç makinesinin demiri çarpan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin kırsal mahallesi olan Hacılı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi S.(53) evinin bahçesine beton duvar örmek isterken traktörüne bağlı harç yoğurma makinesi aniden durdu. Harç yoğurma makinesini kontrol etmek isterken makine aniden çalıştı ve demiri Remzi S.'nin kafasına vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Remzi S. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek Remzi S.'yi alıp Samsun'daki hastaneye götürdü. - SAMSUN