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Samsun'da Kadınların Can Güvenliği Tehdit Altında

Samsun'da Kadınların Can Güvenliği Tehdit Altında
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Samsun'da 3 çocuk annesi Songül Özker, kız kardeşinin eski nişanlısının tehditleri nedeniyle can güvenliğinin olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. 3 aydır evden çıkamadıklarını ve adalet talep ettiklerini açıkladı.

Samsun'da 3 çocuk annesi genç kadın, kız kardeşinin eski nişanlısının hayatlarını kararttığını belirterek, "Şahsın tutuklanması için ölmemiz mi gerekiyor?" diye yardım istedi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Songül Özker (32), Samsun Adliyesi'ne giderek can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yardım isteyen Songül Özker, "Kardeşim Yeter Özker (31), 14 Ağustos'ta evlenmek için düğün tarihi belirledikleri nişanlısı K.B.'den (38) kendisine şiddet uyguladığı için ayrıldı. Kardeşim daha sonra tehditlerden dolayı Samsun'u terk etti. K.B. ayrılmalarından bizi sorumlu tuttu. Bizi sürekli tehdit etti. Kardeşim Kurtuluş'u araçla kaçırıp silah kabzası ile kafasından yaraladı. Kardeşim araçtan atlayarak canını kurtardı. Şahıs hakkında defaatle polise ve savcılığa suç duyusunda bulunduk. İfadesi alınıp serbest bırakıldı" dedi.

"3 aydır evden dışarı çıkamıyoruz"

Can güvenliklerinin olmadığını, 3 aydır dışarı çıkamadıklarını ifade eden Songül Özker, "Şahıs, koruma ve uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen dün gece evimin önündeki aracıma, başka bir araçla geri geri gelip çarparak zarar verdi. 3 aydır evden dışarı çıkamıyoruz. Ben işe gidemiyorum ve çocuklarım da okula gidemiyor. Bu şahsın tutuklanması için ölmemiz mi lazım? Yetkililerden yardım istiyorum. Sesimin duyulmasını istiyorum. Bugün yine savcıya suç duyurusunda bulundum. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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