Samsun'da Kadını Taciz Eden Şahsa Hapis ve Para Cezası

Samsun'da sosyal medya hesapları üzerinden ulaştığı kadını taciz ve tehdit eden şahıs, mahkemece 2 yıl hapis ve 9 bin 440 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da sosyal medya hesapları üzerinden ulaştığı kadını taciz ve tehdit ederek kadının resmini ve telefon numarasını sohbet sitelerinde yayınlayıp uygunsuz yazılar yazan şahıs, yargılandığı mahkemece 2 yıl hapis ve toplam 9 bin 440 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da sosyal medya hesabı Telegram'da numarasına ulaştığı kadını taciz ve tehdit eden, sosyal medyadan ulaştığı kadının fotoğrafını ve telefon numarasını sohbet odalarında uygunsuz yazılar yazarak paylaşıp, mağdur kadına ölüm tehdidinde bulunan E.K. (28), şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Yapılan araştırmada E.K.'nin internetten aldığı +1 ile başlayan Amerika menşeli GSM numaraları üzerinden oluşturduğu Telegram ve Instagram gibi hesaplarından konum bilgisi olarak Samsun'da bulunan kadınlara önce arkadaşlık mesajı attığı ve daha sonra sürekli aramalar yapıp, müşteki kadınlar tarafından numarası engellenince bu defa da farklı numara satın alıp arama yapmaya devam ettiği belirlendi. Bu şekilde Samsun merkezde 2 kadının Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Siber polisinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda ikametinde yakalanan ve cep telefonunda suç delilleri ortaya çıkan E.K. hakkında mağdurlardan E.D. adlı 1 çocuk annesi kadının şikayeti sonucu dava açıldı. "Kişisel verileri ele geçirme ve yayma, cinsel taciz, ölümle tehdit" suçlarından Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan E.K. duruşmaya katılmazken, E.K.'nin avukatı ile mağdur E.D. adlı kadın duruşmada hazır bulundu. E.D., "Sanık eylemlerine devam etmektedir. Bu nedenle şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme, E.K.'yi "cinsel taciz" suçundan 2 bin 700 lira, 'tehdit" suçundan 4 bin 500 lira, "hakaret" suçundan 2 bin 240 lira olmak üzere toplam 9 bin 440 lira adli para cezasına ve "kişilerin verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, "kişilerin huzur ve sükunetini bozmak" suçundan ise beraatine karar verdi. - SAMSUN