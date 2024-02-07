Samsun'da Kadını Silahla Vurarak Öldüren Şüpheli Yakalandı

Samsun'da bir kadını silahla göğsünden vurarak öldüren cinayet şüphelisi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi TOKİ Konutları'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin kapısının önünde silahlı saldırıya uğrayan Muradiye Terzi (31), göğsünden vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Komşuları tarafından evinin giriş kapısı önünde yerde yatarken bulunan Muradiye Terzi, ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde 1 adet boş kovan ele geçirirken, silahlı saldırıyı M.D.'nin (43) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli M.D. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmalar neticesinde suç aleti birlikte yakalandı. Şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN