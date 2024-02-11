Samsun'da Kadın Yolcuların Cüzdanlarını Çalan Şahıs Yakalandı

Samsun'da şehirlerarası yolcu otobüslerinde kadın yolcuların cüzdanlarını çalan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıtan Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat'ta terminaldeki bir otobüste içerisinde bin 200 TL ve çeyrek altın bulunan kadın cüzdanının çalınması ve 7 Şubat'ta yine bir otobüste kadın sırt çantasından 130 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen H.Ç.'yi (53) yapılan çalışmalar sonucu yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN