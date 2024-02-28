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Samsun'da Kadın Erkek Arkadaşını Bıçakla Ağır Yaraladı

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Samsun'un Canik ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Yaralanan erkek hastaneye kaldırıldı ve saldırgan kadın gözaltına alındı.

Samsun'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A.(32) adlı kadın tartıştığı erkek arkadaşı D.K.'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan D.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Polis tarafından gözaltına alınan R.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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