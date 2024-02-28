Samsun'da Kadın Erkek Arkadaşını Bıçakla Ağır Yaraladı

Samsun'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A.(32) adlı kadın tartıştığı erkek arkadaşı D.K.'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan D.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Polis tarafından gözaltına alınan R.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN