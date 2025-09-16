Haberler

Samsun'da KADES Uygulaması ile Tehdit Eden Ağabey Yakalandı

Samsun'da KADES Uygulaması ile Tehdit Eden Ağabey Yakalandı
Samsun'da bir genç kız, ağabeyinin kendisine yönelik tehdit ve hakaretleri sonrası KADES uygulaması ile ihbarda bulunarak zanlının yakalanmasını sağladı. Gözaltına alınan ağabey, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir genç kız, kendisine tehdit ve hakarette bulunan ağabeyini KADES uygulamasından yakalattı. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.(24) isimli genç kız, ağabeyi M.M.'nin (28) kendisine tehdit ve hakarette bulunması üzerine KADES uygulamasından ihbarda bulundu.

Aile fertleri anne S.M. (48), baba B.M. (56) ve kardeş M.C.M. (21) de şüpheliden şikayetçi olup tedbir kararı talep etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

