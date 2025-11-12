Samsun'da Kaçak Tütün ve Silah Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen kaçak tütün ve silah ticareti operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik ortak operasyon gerçekleştirildi. Vezirköprü ilçesinde yapılan aramalarda 37 bin adet makaron sigara, 3 bin adet boş makaron, 75 kilogram kaçak tütün, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 2 adet şarjör, 527 adet tabanca fişeği ve 110 adet kartuş ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN