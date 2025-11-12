Haberler

Samsun'da Kaçak Tütün ve Silah Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen operasyonda 37 bin adet makaron sigara, 75 kilogram kaçak tütün ve ruhsatsız ateşli silahlar ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçak tütün ve silah ticareti operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik ortak operasyon gerçekleştirildi. Vezirköprü ilçesinde yapılan aramalarda 37 bin adet makaron sigara, 3 bin adet boş makaron, 75 kilogram kaçak tütün, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 2 adet şarjör, 527 adet tabanca fişeği ve 110 adet kartuş ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
