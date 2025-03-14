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Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu
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Samsun'da polis, kaçakçılık operasyonunda 18 bin 800 adet kaçak makaron, 30 kilogram kaçak tütün ve bir sigara sarma makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada 18 bin 800 adet kaçak makaron, 30 kilogram açık kaçak tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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