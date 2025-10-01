Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 18 Gözaltı

Samsun'da kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda milyonlarca makaron ile tütün ele geçirilirken, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 6 milyon 143 bin 160 adet boş makaron, 2 bin 669 kilo kaçak tütün, 94 bin 756 adet doldurulmuş makaron sigara, 410 paket nargile tütünü, 165 paket kaçak pipo tütünü, 547 adet bandrol, 7 elektronik sigara, 4 elektronik sigara cihazı, 24 elektronik sigara likidi, 5 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 kompresör ve hava üfleme aparatı ile 1 kuru sıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 18 şahıs yakalanarak, haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN