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Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 177 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 177 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Samsun'da polis, kaçak tütün ve makaron satışına yönelik düzenlediği operasyonda 170 bin adet kaçak makaron ve 350 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Beş kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 177 bin adet kaçak makaron ve 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde kaçak tütün ve makaron satışına yönelik yürütülen çalışmalarda iki farklı ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 170 bin adet kaçak makaron, 350 kilogram kaçak tütün ve 7 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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