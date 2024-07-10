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Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

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Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesinde bir işyerinde kaçak tütün ve bandrolsüz makaron bulunduğu bilgisini aldı. Yapılan operasyonda 150 kilo tütün ve 6 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesinde E.U. isimli şahsın işyerinde tütün ve bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisini aldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde şahsın işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 150 kilo tütün ve 6 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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