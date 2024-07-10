Samsun'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesinde E.U. isimli şahsın işyerinde tütün ve bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisini aldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde şahsın işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 150 kilo tütün ve 6 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - SAMSUN