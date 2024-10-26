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Samsun'da Kaçak Tütün ve Cep Telefonu Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun'da Kaçak Tütün ve Cep Telefonu Operasyonu: 9 Gözaltı
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Samsun'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyon sonucunda toplam 160 kilo kaçak tütün ve 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da kaçak tütün ve cep telefonu operasyonunda yakalanan 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde iki farklı operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda, 160 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 şahıs yakalandı.

Diğer operasyonda ise, 7 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi ve bu kapsamda yakalanan 7 şahıs hakkında işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa samsun Hukuk

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