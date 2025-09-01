Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Samsun'da iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ürünleri bulundurduğu bilgisi üzerine Tekkeköy ilçesinde V.K. (19) isimli şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda, 16 adet elektronik sigara, 15 adet elektronik sigara likidi, 10 bin 155 dal doldurulmuş makaron, 3 bin 600 dal sahte bandrolsüz boş makaron, 15 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet otomatik sigara basma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN