Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan operasyonda binlerce makaron, onlarca kilo tütün ve çok sayıda sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ürünlerinin satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Terme ilçesinde bulunan bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 65 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin 360 adet doldurulmuş makaron, 3 bin adet boş makaron, 110 adet manuel sigara sarma makinesi ve bin 500 adet çok amaçlı boş kutu ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN