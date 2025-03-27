Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Bin 500 Paket Ele Geçirildi
Samsun'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda 6 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi. İlkadım ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 6 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 1'er kiloluk 6 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa