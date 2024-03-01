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Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

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Samsun'da KOM polisi tarafından kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da KOM polisi tarafından kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Atakum, İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerinde bugün yapılan aramalarda 6 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara, 23 bin 200 adet boş makaron, 5 bin 799 paket sigara sarma kağıdı, 399 bin 600 adet sigara filtresi, 445 paket nargile tütünü, 4 adet elektronik sigara, 11 adet paketlenmiş tütün, 47 bin 750 gram açık kıyılmış tütün, 43 adet tabanca fişeği ve 1 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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