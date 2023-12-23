Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 33 Kişi Yakalandı

Samsun KOM polisi tarafından düzenlenen kaçak tütün mamulleri operasyonunda ele geçen malzemelerle birlikte 33 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı desteğiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün mamulleri operasyonu düzenlendi. İlçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda 176 bin 340 adet doldurulmuş makaron sigara, 229 bin 400 adet boş makaron, 332 kilo açık kıyılmış tütün, 3 kilo 550 gram nargile tütünü, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 19 adet manuel sigara sarma makinesi, 215 adet TAPDK bandrolü, 50 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 600 adet fişek ve 1 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Operasyonda 33 kişi yakalanırken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN