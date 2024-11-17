Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 11 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 11 bin 600 adet kaçak makaron, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ile tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum'da ilçesinde kaçak tütün mamülleri operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 11 bin 600 adet makaron sigara ve 7 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN