Üye Girişi
Haberler
Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

Muhalifler şimdi de gözünü oraya dikti: Tamamen temizleyeceğiz
İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonda, 1 milyon 290 bin gümrük kaçağı makaron ve kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 290 bin makaron ve kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde E.M.'ye (31) ait depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 milyon 290 bin adet gümrük kaçağı makaron, 3 bin 800 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 44 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 52 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili E.M. ve M.L. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Okan Buruk'tan hakeme sahanın ortasında olay yaratacak sözler
img

Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu
img

Vedat Milor azarladı, vatandaşlar akın etti!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Marsilya Monaco CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Marsilya Monaco maçı ne zaman? Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir? Hangi Osmanlı padişahları kardeştir? Lecce Juventus CANLI İZLE şifresiz! İtalya Serie A Lecce Juventus maçı ne zaman? Donald Duck'ı ilk seslendiren kişi olan Clarence Nash'in bir deneme çekiminde yaptığı hangi hayvan sesi taklidi Donald Duck'ın sesi olmuştur? Türkiye'de adında hangi ifadenin geçtiği bir üniversite yoktur? Türk Kadınları şeklinde başlayan okul hangi okuldur? Behire Hakkı kim, hangi okulu kurdu? Behire Hakkı kurduğu okulun adı ne? Osmanlı Devleti'nde 1913'te Behire Hakkı kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, adı Türk kadınları şeklinde başlayıp, hangisiyle biten... Lewis hangi hayvandır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.