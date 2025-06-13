Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonları: 5 Gözaltı

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Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonları: 5 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen iki ayrı operasyon sonucunda, 5 kişi kaçak tütün mamülü imalatı yaparken yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda elektrikli sigara sarma makinesi ve kaçak tütün ele geçirildi.

Samsun'da 2 ayrı kaçak tütün mamülleri operasyonu: 5 gözaltı

4 ayrı ev adeta sigara imalatına çevrilmiş

SAMSUN - Samsun'da KOM polisi tatafından düzenlenen 2 ayrı kaçak tütün mamülleri operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; lektrikli otomatik sigara sarma makineleriyle ikametlerinde makaron dolumu yaparak satış yaptığı tespit edilen 4 şahsın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 6 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 20 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 23 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 2 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

KOM polisi,, İlkadım ve Atakum ilçelerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişek, 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 23 bin adet makaron sigara, 400 adet kaçak makaron, 3 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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