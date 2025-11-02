Haberler

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonları: 10 Bin Makaron ve 19,94 Kg Tütün Ele Ge geçirildi

Samsun'un Canik ve Alaçam ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla toplam 10 bin adet doldurulmuş makaron sigara ve 19,94 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. İki ayrı operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Canik ve Alaçam ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 10 bin adet doldurulmuş makaron sigara ve 19,94 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik'te yapılan operasyonda 10 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise, A.G. (45) isimli şahsın üzerinde ve adresin eklentilerinde yapılan aramada 19,94 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 20 bin adet boş makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
