Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da kaçak silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ile 27 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında işlem başlatıldı. - SAMSUN

