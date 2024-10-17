Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu: 41 Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'un 5 ilçesinde polis tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen ve 41 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda suçlulara nefes aldırmadı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki sabah İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda B.U., M.A., A.D. ve Y.K.'yi gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan B.U., M.A., A.D. ve Y.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Ele geçen silah ve malzemeler

Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 41 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet namlu, 8 adet tabanca sürgüsü, 2 adet tabanca gövdesi, 55 adet şarjör, 3 bin 589 adet tabanca fişeği, 209 adet kartuş, çok sayıda tabanca parçası ile mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirilmişti. - SAMSUN