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Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu: 41 Ruhsatsız Tabanca Ele Ge geçirildi

Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu: 41 Ruhsatsız Tabanca Ele Ge geçirildi
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Samsun'un 5 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 ruhsatsız tabanca ve çeşitli mühimmat ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. İki kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, iki kişi tutuklandı.

Samsun'un 5 ilçesinde polis tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen ve 41 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 2 kişi ise mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda suçlulara nefes aldırmadı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki sabah İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda B.U., M.A., A.D. ve Y.K.'yi gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan B.U., M.A., A.D. ve Y.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren A.D. ve Y.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.U. ve M.A. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ele geçen silah ve malzemeler

Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 41 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet namlu, 8 adet tabanca sürgüsü, 2 adet tabanca gövdesi, 55 adet şarjör, 3 bin 589 adet tabanca fişeği, 209 adet kartuş, çok sayıda tabanca parçası ile mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirilmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa samsun Hukuk

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