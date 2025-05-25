Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu: 17 Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu: 17 Tabanca Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda araca zulalanmış 17 adet kaçak tabanca ve mermilerle yakalanan baba M.Ö. adliyeye sevk edildi. Oğul T.Ö. ise serbest bırakıldı. KOM ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucu şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi.

Samsun'da araca zulalanmış 17 adet kaçak tabanca ve mermilerle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi. KOM polisi, şahısların il dışından Samsun'a kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yaptığını tespit etti. Yapılan takip ve çalışmalar sonucu, silahların araç içerisine özel olarak hazırlanmış zulalı bölmelere gizlendiği belirlendi. Bunun üzerine düğmeye basan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araç ve ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın zulasından 17 adet ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 adet tabanca fişeği, 59 adet şarjör, 1 takım horoz ve iğne tertibatı ele geçirildi. Olayla ilgili baba M.Ö. ile oğlu T.Ö. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan T.Ö. serbest bırakılırken, suçunu itiraf eden baba M.Ö. ise "Silah kaçakçılığı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Ö.'nün daha önce de silahla yakalanıp cezaevine girip çıktığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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