Samsun'da Kaçak Silah İmalathanesine Operasyon

Samsun'da tıbbi alet atölyesi görünümündeki işyerine operasyon düzenleyen polis, kaçak silah imalathanesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Atakum ilçesinde yasa dışı silah imalatı ele geçirildi. Bir ikamette yapışan aramada, 5 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 3 adet fişek elde edildi. KOM polisinin takibi sonucu tıbbi alet tamiri ve bakımı yapıldığı izlenimi verilen bir iş yerinde kurusıkı tabancaların yasa dışı şekilde ruhsatsız ateşli silahlara dönüştürüldüğü tespit edildi. Yapılan operasyon sonrasında, silah dönüştürme işlemlerini gerçekleştirdiği belirlenen E.M. yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN