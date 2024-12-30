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Samsun'da Kaçak Sigara ve İçecek Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Sigara ve İçecek Ele Geçirildi
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Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda bir araçta 828 paket kaçak sigara ve 19 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 828 paket gümrük kaçağı sigara ve 19 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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