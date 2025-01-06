Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 200 Paket Ele Geçirildi

Samsun'da polis, gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildi. İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. - SAMSUN