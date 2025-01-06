Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 200 Paket Ele Geçirildi
Samsun'da polis, gümrük kaçağı sigara operasyonu düzenledi. İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da polis, gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildi. İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. - SAMSUN