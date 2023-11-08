Samsun'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 15 bin sahte bandrollü boş, 2 bin 820 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ö. ve E.K'nin ortak işlettiği iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 15 bin sahte bandrollü boş, 2 bin 820 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.