Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 19 Bin 300 Makaron Ele Geçirildi
Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara olarak kullanılan toplam 19 bin 300 makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 19 bin 300 makaron ele geçirildi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 19 bin 300 adet makaron sigara ele geçirildi.
Yapılan çalışma sonucunda yakalanan 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa