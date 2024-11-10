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Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 28 bin 760 adet makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramada gümrük kaçağı 28 bin 760 adet makaron sigara, 16 bin 800 adet makaron, 13 adet elektronik sigara likiti ve 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.Ü. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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