Samsun'da Kaçak Sigara İmalatı Yapılan Yerler Ortaya Çıkarıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekiplerince, bir markette ve ikamette kaçak sigara imalatı yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından baba-oğul M.Ç.(42) ve C.Ç.(22) isimli şahısların işlettiği markette ve ikametlerinde adli arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 1 adet tam otomatik elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet hava kurutma makinesi, 1 adet dijital terazi, 44 kg tütün, 63 bin 200 adet boş makaron ve 9 bin 800 dolu makaron ele geçirildi.

Baba-oğul 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN