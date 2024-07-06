Samsun'da Kaçak Sigara İmalatı Yapılan Yerler Ortaya Çıkarıldı
Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir markette ve ikamette kaçak sigara imalatı yapıldığı tespit edildi. Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi ve baba-oğul şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekiplerince, bir markette ve ikamette kaçak sigara imalatı yapıldığı ortaya çıkarıldı.
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından baba-oğul M.Ç.(42) ve C.Ç.(22) isimli şahısların işlettiği markette ve ikametlerinde adli arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 1 adet tam otomatik elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet hava kurutma makinesi, 1 adet dijital terazi, 44 kg tütün, 63 bin 200 adet boş makaron ve 9 bin 800 dolu makaron ele geçirildi.
Baba-oğul 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN