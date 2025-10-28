Samsun'da Kaçak Saat Operasyonu: 214 Adet Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kaçak saat operasyonu düzenlendi.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, bir kişinin gümrük kaçağı ürünler bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 1 milyon 50 bin lira değerinde 214 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandı. - SAMSUN