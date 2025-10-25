Samsun'da Kaçak Midye Operasyonu: 2 Ton Midye Ele Geçirildi

Samsun'da kaçak midye avcılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 ton midye ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, su ürünleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan denetimler kapsamında bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 2 ton midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler, canlılıklarını korudukları belirlenerek doğal yaşam alanları olan denize geri bırakıldı. Olayla ilgili olarak Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN