Samsun'da Kaçak Midye Operasyonu

Samsun'da denizden kaçak olarak 14 çuval midye çıkaran bir kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 5 bin 628 TL ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, yetki belgesi olmaksızın İlkadım ilçesinde denizden 14 çuval midye çıkardığı tespit edilen şahsa Su Ürünleri Kanunu'na göre 5 bin 628 TL idari para cezası uygulandı. Midyeler ise görevliler tarafından doğal ortamına geri bırakıldı. Ayrıca, şahsa ait midye avcılığında kullanılan 2 adet termal elbise, 1 adet midye sepeti, 3 çift eldiven, 1 adet yağmurluk, 1 adet valiz ele geçirilerek ilgili kuruma teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - SAMSUN