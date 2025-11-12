Haberler

Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 14 Bin 220 Adet Ele Geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 14 bin 220 adet kaçak makaron ele geçirildi. S.P. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 14 bin 220 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaçam ilçesinde Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasında S.P. (44) isimli şahsın iş yeri ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 14 bin 220 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

