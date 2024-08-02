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Samsun'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dere yatağında kaçak kazı yapan bir kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ile birlikte kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da bir kişi dere yatağında kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallesi olan Başköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dere yatağına kaçak olarak kazı yapan M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç. ile birlikte kazı içinde kullandığı kırıcı alet ve diğer malzemeler ile kaya kırmada kullanılan el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan M.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekkeköy Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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