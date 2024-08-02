Samsun'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Samsun'da bir kişi dere yatağında kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallesi olan Başköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dere yatağına kaçak olarak kazı yapan M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç. ile birlikte kazı içinde kullandığı kırıcı alet ve diğer malzemeler ile kaya kırmada kullanılan el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan M.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN